'Enişteci' yorumları yapılmıştı! Ece Erken sevilisini klip çekiminde yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Enişteci' yorumları yapılmıştı! Ece Erken sevilisini klip çekiminde yalnız bırakmadı

Ece Erken’in el ele görüntülendiği Sinan Akçıl’a yıllar önce “Eniştem” dediği ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucu Erken, sevgilisi Sinan Akçıl’ı yeni şarkısının klip çekiminde yalnız bırakmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucu Ece Erken ile Sinan Akçıl'ın aşkı günlerdir magazin manşetlerinde konuşuluyor. Bir dönem eniştem diyerek sarıldığı Sinan Akçıl ile yeni aşka yelken açan Erken, ünlü şarkıcıyı yeni klip çekimlerinde yalnız bırakmadı.

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HAVAALANINDA EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Samsun Havaalanı'nda el ele gazetecilere yakalanan ikili görüntülendiklerini fark edince ellerini ayırmıştı. Tüm bunların ardından Ece Erken, sevgilisiyle ilk pozunu paylaşarak aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti.

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ENİŞTE DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

Ünlü sunucu Ece Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde ünlü şarkıcıya, “enişte” dediği görüntüler aşk haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi. O videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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KLİP ÇEKİMİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Sinan Akçıl, ‘Esme’ şarkısının klip çekimi için Şile’deydi. Ece Erken’le aşk sorularına şarkıcı, “Her şey yolunda, çok fazla konuşmak istemem. Konuşuldukça nazar değiyor. Az konuşulsun çok yaşansın. Bence bu kadar kurcalamaya gerek yok bazı şeyleri. Herkes istediğini yaşasın bırakın” ifadelerini kullandı.

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