Olay, dün Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat'ı (63) ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol edip atmadığını fark eden enişte, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.