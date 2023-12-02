Eniştesini av tüfeğiyle öldürdü. Sebebi şok etti

Eskişehir’de evinin önündeki karartıyı yabani hayvan zannederek tüfekle ateş ettiğini belirten 43 yaşındaki Esma S., kız kardeşinin eski eşi Aydın Ercan’ı öldürdü.

KAYNAK: İHA
Eniştesini av tüfeğiyle öldürdü. Sebebi şok etti

Olay, dün gece 02.24’te Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçe kapısı etrafından karartı gören Esma S. (43), yabani hayvan olduğunu düşünerek av tüfeği ile ateş etti. Bahçenin önünde bulunan 43 yaşındaki Aydın Ercan, tüfekten çıkan saçma mermileriyle vücudunun çeşitlik yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın Ercan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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MAKTULUN YANINDA DA AV TÜFEĞİ BULUNDU

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde, cinayet zanlısı Esma S.’nin, maktul Aydın Ercan’ın eski eşinin kız kardeşi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmaları esnasında ise hayatını kaybeden Aydın Ercan’ın yanında bir adet av tüfeği tespit edildi.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi Esma S., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan işlem başlatıldı.

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