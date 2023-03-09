9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Enkaz altında buldu sevinçten bayıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:49
Takip Et

Enkaz altında buldu sevinçten bayıldı

Enkaz altında buldu sevinçten bayıldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri de yıkıldı. 

Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. 

Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı. Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. 

Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi. Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
2
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
3
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
6
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
7
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Evans 28 sayı yaptı Beşiktaş kazandı
﻿Evans 28 sayı yaptı Beşiktaş kazandı
﻿Evans 28 sayı yaptı Beşiktaş kazandı
﻿Aksaray’da 4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız tutuklandı   
﻿Aksaray’da 4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız tutuklandı   
﻿Aksaray’da 4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız tutuklandı   
﻿Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
﻿Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
﻿Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.