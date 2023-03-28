﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı

(AA)Turizm işiyle uğraşan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Nida Dina, depreme kızı Nil Beril Taşgetiren ve British silver cinsi 2 yaşındaki "Han" isimli kedisiyle evlerinde yakalandı. Dina, ilk depremde hasar gören evlerinden kızıyla birlikte çıktı ancak kedileri gelmedi.

Aynı gün ikinci depremde yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan kediye ulaşılamadı. Yaklaşık 40 gün yıkılan binanın enkazının yanında aracının içinde kalan ve kedisini arayan Nida Dina, depremden 49 gün sonra binanın yıkıntısında "Han"ı bulmanın sevincini yaşadı.

"HEP BENİMLE UYURDU"

Depremden sonra kızıyla bölgeden ayrılamadığını dile getiren Dina, barınağa da gittiğini ancak yine de kedisinden bir haber alamadığını söyledi.

Binanın enkazı kalkmaya başladığında çevrede arama yaptığını anlatan Dina, şöyle konuştu:

"İnsanlar eşya çıkarırken ben, 'Han' diye bağırıyordum. Kedimi buldum. Bu bizim için inanılmaz bir mucize. Son ana kadar ümidimi hiç kaybetmedim. Hep benimle uyurdu. Mutfakta halı üzerinde ekskavatör ve bina sahibi tarafından görünüp bulunmuş. Daha sonra veterinere getirdik. Ayağı kötü durumda, iç organlarına da bakılıyor. Tedavisi devam ediyor. Umarım bir sıkıntı olmadan yeniden sağlığına kavuşacaktır."

Nil Beril Taşgetiren de kedisini yeniden görünce çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

"HAN MUCİZEMİZ"

Veteriner hekim Fatma Gül Hancıoğlu ise 2 yıldır kedinin bakım ve aşılarını kendisinin yaptığını belirterek, "49 gün sonra bulunmasına çok mutlu olduk. Sıvı kaybı var, bol bol sıvı veriyoruz. Tedavisine devam ediyoruz. Han bizim mucizemiz. İnşallah kurtulacaktır" ifadesini kullandı.