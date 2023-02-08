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Enkaz altında kalan 40 yaşındaki kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Güneşli Mahallesi’nde enkaz altında kalan 40 yaşındaki Hacer Demirel kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:34
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Enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı

Enkaz altında kalan 40 yaşındaki kadın kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hacer Demirel'i enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesine giden Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde 40 yaşındaki Hacer Demirel’i enkaz altından çıkardı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye tek yürek, kalbimiz depremin vurduğu 10 ilimizde atıyor. Gözümüz kulağımız ekiplerden gelen haberlerde. Bölgedeki tüm ekiplerin çalışmaları çok kıymetli" ifadeleri kullanıldı.
Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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