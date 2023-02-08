Enkaz altında kalan 40 yaşındaki kadın kurtarıldı

İHA'nın haberine göre, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hacer Demirel'i enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesine giden Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde 40 yaşındaki Hacer Demirel’i enkaz altından çıkardı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye tek yürek, kalbimiz depremin vurduğu 10 ilimizde atıyor. Gözümüz kulağımız ekiplerden gelen haberlerde. Bölgedeki tüm ekiplerin çalışmaları çok kıymetli" ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.