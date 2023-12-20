Enkaz kentte renk renk yetişiyor tüm Türkiye'ye satılıyor. Tarlada 5 markette 15 TL

Kaynak: İHA
Enkaz kentte renk renk yetişiyor tüm Türkiye'ye satılıyor. Tarlada 5 markette 15 TL
Hatay'ın bereketli topraklarına yetişen sarı havuçlar, tarım işçilerinin zorlu mesaisiyle tarladan sökülmeye başlandı. Hatay'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen sarı havuçlar, tarladan 5 TL'ye satılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışıyor.

Çeşit çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda sarı havucun söküm aşamasına gelmesiyle birlikte hasat başladı.

Kırıkhan ilçesinde soğuk havaya rağmen çalışan tarım işçileri de zorlu mesailerini sürdürüyor. Hatay’dan Türkiye’nin 81 iline satılan sarı havuç, tarladan 5 TL’ye iç piyasaya satılıyor.

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TARLADA 5 MARKETTE 15 LİRA

Yaklaşık 10 bin dönüm arazide tarım yaptıklarını ifade eden Ahmet Donat, 5 TL’ye satılan havucun zincir marketlerde 15 TL’ye kadar çıktığını belirterek, “Sarı havuç hasadına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 bin dönüm arazi işliyoruz. Bunun büyük kısmı sarı ve siyah havuç olmak üzere. Sarı havucu iç piyasa dediğimiz; Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır başta olmak üzere 81 ile elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. Hasatlarımız, verimimiz iyi durumda. Deprem bölgesindeyiz kalkınmaya çalışıyoruz, şu an sarı havucumuzu 5 TL’ye satıyoruz. Zincir marketlerde bu fiyatlar; 11-12- 15 TL’ye kadar çıkıyor. Bu bizim en büyük sorunumuz, bizden çıkıp son tüketiciye ulaştığı zaman 15 TL’den tüketim sağlanıyor” dedi.

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Tarım işçisi Mahmut Ekinci, zorlu şartlarda ekmek parası kazanmak için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, “Kırıkhan ilçesindeyiz, havuç paketlemesi yapıyoruz. İşimiz zor, hava soğuk. Kışın suyun içerisindeyiz. Tarla daha zor, burası oraya göre biraz daha rahat” şeklinde konuştu.

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