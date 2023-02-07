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Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:12
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Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 

Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
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İHA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. 

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

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