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Depremin 21'nci gününde mücize kurtuluş. Enkazdan böyle çıkarıldı

Adıyaman'da depremden tam 21 gün sonra enkaz altında kalan at, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:09
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Enkazdan böyle çıkarıldı. Depremin 21'inci gününde enkazdaki atı sağ çıkardılar

Depremin 21'nci gününde mücize kurtuluş. Enkazdan böyle çıkarıldı
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Depremin 21'inci gününde enkazdaki atı sağ çıkardılar

Erzurum'dan Adıyaman'a giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, deprem felaketinin 21'inci gününde enkaz altında kalan bir atı canlı çıkardı. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da görevlendirilen Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaylakonak beldesi Kümeevler Mahallesi'ndeki enkazda bir at olduğunu tespit etti. Ekipler, dün saat 18.30 sıralarında atı enkazdan canlı çıkardı. At, tedavisi sonrası sahibine teslim edildi.(DHA)

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