Profesör enkazdan çıkanlarda görülebilen iki önemli sorunu açıklayarak uyarılarını sıraladı

Türkiye’yi yıkan depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken sağ kurtarılanlar için önemli açıklamalar geldi.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, enkaz altından sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın yaşayabileceği, çok önemli iki sağlık sorununa dikkat çekti.

Prof. Dr. Cander, bu sorunların, enkaz altında ezilmeye bağlı olarak gelişebilecek travmalar ve buna bağlı Crush Sendromu ile kış şartları nedeniyle gelişebilecek hipotermi olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Cander, “Felaketin boyutlarını henüz tam olarak görebilmiş değiliz. Bunu vefat ve yaralı sayılarında da görüyoruz. Sayılar artıyor ve maalesef artmaya da devam edecek” diye konuştu.

Prof. Dr. Cander, şu şekilde devam etti:

“Enkazdan çıkan insanda sağlık ekiplerinin ilk dikkat etmesi gereken olgu travmadır. Bu da travma kurallarına göre yönetilmelidir. Söz gelimi yaralı enkazdan çok ince çalışılarak yavaş yavaş çıkarılması gerekir. Kuvvetle muhtemel dar bir alanda olacağı için her şeyden önce alanın genişletilmesi gerekir. Yaralı bir anda çekip çıkarılmaz. Belli bir pozisyonda çıkarılması gerekir. Yoksa yaralıya yarar yerine zarar verirsiniz. Dolayısıyla bu işlemler mümkün olduğunca profesyonel ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.”

HİPOTERMİ İKİNCİ RİSK

Kış koşullarında deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılar için ikinci büyük riskin “hipotermi” olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Başar Cander, “Hipotermi bildiğiniz gibi vücut ısısının aşırı düşmesi nedeniyle gelişen bir tablodur. Zamanında müdahale edilmediği takdirde aşırı ısı düşmesinin yanında, literatürde ‘Ventriküler Fibrilasyon’ dediğimiz ölümcül kalp ritmi bozukluklarını takiben kalp durması sonucu hasta kaybedilebilir. Bu, halk dilinde ‘donarak ölüm’ denen tablodur.

Dolayısıyla enkaz altında ulaşılan yaralının bulunduğu bölgeye sıcak hava verilmesi, enkazdan çıkarılan yaralının hemen özel battaniyeye sarılması hayati önem taşır. Eğer yaralının bilinci açıksa; travma, açık yara ve iç kanama yönünden problem olmadığına eminsek, azar azar sıcak ya da ılık içecekler verilebilir. Bu, yaralının vücut ısısının yükselmesine yardımcı olacaktır. Ancak bilinç kapalıysa ve travma, iç kanama şüpheleri varsa bu müdahale tehlike yaratabilir. Bu durumda açılan damar yolundan verilecek serumun ılık olması sağlanırsa faydalı olur” ifadelerini kullandı.

'CRUSH SENDROMU' GELİŞEBİLİR

Süreç uzadıkça travma vakalarında kas enzimlerinin kana karışması nedeniyle “Crush Sendromu” adı verilen olgunun gelişebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Cander, “Bu nedenle şartlar uygunsa tedaviye daha enkaz altında başlanmalı. Söz gelimi, yaralının kolu gibi bir uzvuna ulaşma imkanı varsa hemen damar yolu açılarak serum bağlanması hayati önem taşıyabilir. Çünkü yaralının enkazdan çıkarılması saatler sürebilecektir. Dolayısıyla yaşam şansını artırmış oluruz. Ardından yaralının çıkartılabileceği ortam oluşturulduğunda hemen boyunluk takılarak ve bel bölgesinin korunması sağlanarak, uygun pozisyonla yaralı çıkarılmalı ve bizim ‘kütük taşıma’ dediğimiz dörtlü taşıma yöntemiyle enkazdan uzaklaştırılmalıdır” diye konuştu.

Crush Sendromu’nun başta böbrek yetmezliği olmak üzere birçok organda sorun yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Cander, şunları da ekledi:“Bu nedenle enkazdan kurtarılan yaralıların sevk edileceği sağlık merkezleri bu duruma göre organize olmalı. Örneğin diyaliz cihazları hazırda bekletilmeli."

Crush Sendromu’nun kanda potasyum artışına da sebep olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cander, bu durumun da ani kalp durmalarını beraberinde getirebileceğinin altını çizdi.