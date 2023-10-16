Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı

Hatay’da enkazdan çıkardığı minibüsüyle büyükbaş hayvan taşıyan depremzede vatandaş, trafikte dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK: İHA
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı

Hatay’da yaşayan Ahmet Sungur, enkazdan çıkardığı aracını maddi olumsuzluklardan dolayı yaptıramayınca hasarlı halde kullanmaya başladı.

Hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Sungur, hasarlı aracıyla boğa taşıyınca trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Depremzede Ahmet Sungur, maddi olumsuzluklardan dolayı aracını yaptıramadığını belirterek, “Enkazdan çıktı, şimdi hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arabayı yaptıramıyoruz, yüksek para istiyorlar. İnsanlar ilginç karşılıyorlar” dedi.

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