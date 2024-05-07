Güney Azerbaycanlı türkücünün evine baskın düzenlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Azerbaycanlı türkücünün evine baskın düzenlendi
İran polisi, Güney Azerbaycanlı türkücü Aşkın İmami'nin evinde izinsiz arama gerçekleştirdi.

Abbas Lisani Gazetesi'nde yer alan bir habere göre ellerinde mahkeme kararı bulunmayan kolluk kuvvetleri Güney Azerbaycan'ın meşhur sanatçısı Aşkın İmami'nin Goşaçay'da bulunan evine baskın düzenledi.

Ses sanatçısının telefon ve diğer tekonolojik cihazlarına el konyan polisler İmami'yi İran Emniyet Müdürlüğü'nün 37. Odası'na giderek ifade vermesi hakkında uyardı. İzinsiz aramanın ve ifade talebinin henüz neye istinaden yapıldığı bilinmiyor.

İmami'nin komşu ve akrabaları polisin izinsiz ve son derece agresif bir tutumla gerçekleştirdiği arama sırasında evdeki çocukların korktuğunu belirttiler.

Başarılı türkü okuyuşu dışında sosyal medyada Azerbaycan Türkçesi dersleri veren İmami'nin, Güney Azerbaycan'ın meşhur futbol takımı Traktör'in son müsabakasından önce söylediği "Yaşa Azerbaycan" şarkısı İran'da büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Güney Azerbaycan kamuoyunda İmami'ye karşı yürütülen operasyonun, onun şahsında Türk ve Türkçe'ye karşı gerçekleştirildiği görüşü hakim.

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