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Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti

Enkaz altından kurtarılan bebekle Instagram yayını açan şahsa tepki yağdı. Görüntülerdeki bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 19:00
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Enkazdan çıkarılan çocukla Instagram'da şov yapmıştı. Azra Duru Malaç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri ayağa kaldırdı.

Bir şahsın enkazdan çıkarılan ve adının Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bir bebekle canlı yayın yapması tepki çekti.

Görüntülerdeki Azra bebeğin hayatını kaybettiği iddia edilirken, yakınları iddiaları doğruladı.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, yaralı bebeğin bir arama kurtarma görevlisinin kucağında olduğu görüntülendi. Sağlık çalışanının elinde telefon bulunurken, telefonun flaşının ve kamerasının açık olduğu görülüyor.

Görüntülerde, bebeğin başını tutmakta zorlandığı görülürken, yüzündeki ödem ve yaralanmalar da dikkat çekti. Bebeğin Azra Duru Malaç olduğu ve 17 Eylül 2019 doğumlu olduğu ifade edildi. Ailesiyle birlikte enkazda kalan Azra Duru'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta bloğunda çocuk yoğun bakım 1 ünitesinde hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Azra'nın ölüm nedeni doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olarak açıklandı.

Azra Duru'nun 10-13 Şubat arası defnedildiği bilgisi verilirken vefat tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra Azra'yı kucağında sarsarak gezdiren şahsın kim olduğu araştırılmaya başlandı. 

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