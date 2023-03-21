Enner Valencia bombası: Ön sözleşme imzalamış cayma bedeli 20 milyon euro

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ile yeni kontrat imzalanması gündemdeki yerini korurken, Brezilya basınından çok çarpıcı bir iddia geldi.

Brezilya basınından Uol'ün haberine göre; Enner Valencia'nın Internacional takımı ile ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Haberde Valencia'nın ön sözleşmeya uymaması halinde 20 milyon euro ödemesi gerektiğine dair bir maddenin olduğu da vurgulandı.

Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos ise Brezilya basınına yaptığı açıklamada "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" dedi.