Enpara kredi kartı bu cumartesi günü 5 saat boyunca kullanılamayacak

QNB Finansbank’ın dijital bankacılık markası Enpara.com, bağımsız bir banka olarak yoluna devam etme kararı aldı. Bu önemli dönüşüm kapsamında, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah 04.00 ile 09.00 saatleri arasında sistem geliştirme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacak.

QNB tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin bu süreçte etkileneceği işlemler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kesinti süresince, POS cihazları ve sistem üzerinden yapılan işlemler, kredi veya banka kartıyla gerçekleştirilen tüm işlemler, ATM’ye kredi kartıyla giriş ve kredi kartı işlemleri, diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla yapılan işlemler, QNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi üzerinden kredi kartı işlemleri ile kredi başvuruları yapılamayacak.

Ancak, banka kartıyla ATM’den para çekme ve yatırma işlemleri ile bireysel ve GKTİ müşterilerinin karekodla para çekme/yatırma işlemleri kesintisiz devam edecek. QNB, Enpara’nın bağımsız bir banka statüsüne geçişinin, dijital bankacılıkta daha yenilikçi ve müşteri odaklı hizmetler sunma hedefini desteklediğini vurguladı.

27 Eylül 2025’ten itibaren Enpara hesaplarına yapılan para transferlerinin EFT/FAST kapsamında ücretlendirileceği de belirtildi. Müşteriler, bu süreçte sorularını 0850 222 0 900 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecek. QNB, müşterilerinden süreç boyunca gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.