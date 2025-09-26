Enpara'da IBAN numaranız yarın değişecek! Listede adı olanlar dikkat

Dijital bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından Enpara, QNB Finansbank'tan bağımsız bir yapıya kavuşma sürecini tamamlıyor. Bu dönüşüm kapsamında, bankanın milyonlarca müşterisi için hesap numaralarında köklü bir yenilik devreye giriyor. Yarın itibarıyla IBAN'lar tamamen değişeceği bildirildi.

Enpara'nın QNB'den ayrılması, uzun süredir beklenen bir adım olarak öne çıktı. Faaliyet izni geçen yıl alınan banka, gerekli altyapı çalışmalarını sonlandırdı.

QNB ve Enpara yetkilileri, 27 Eylül Cumartesi günü sabah saat 04:00 ile 09:00 arasında gerçekleştirilecek sistem güncellemeleri nedeniyle bazı hizmetlerin geçici olarak aksayacağını duyurdu. Bu kesinti, müşterilerin dijital platformlara erişimini etkileyecek olsa da, dönüşümün kalıcı faydalarını getireceği belirtildi.

'111' KODLU IBAN'LARA VEDA ZAMANI

Enpara'nın mevcut IBAN'larında kullanılan ve QNB'ye özgü olan '111' kodu, ayrılıkla birlikte tarihe karışacak. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platform, tüm hesaplar için yeni IBAN numaralarını devreye alacağı vurgulandı. Bu değişiklik, bankanın tam bağımsızlığını simgeliyor ve müşterilerin dikkatle takip etmesi gereken bir detay olarak dikkat çekti. Enpara, değişikliği e-posta ve SMS bildirimleriyle duyurdu.

Hesabı aktif olan ve müşteri listesinde yer alan herkesin, yeni IBAN bilgilerini düzenli olarak kontrol etmesi önerildi. Böylece, olası aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlandı.

90 GÜNLÜK GEÇİŞ DÖNEMİ VE ÖDEME GÜVENLİĞİ

Müşterilerin kira, fatura gibi düzenli ödemelerde mağdur olmaması için önlem alındı. Eski Enpara IBAN'larına yapılan EFT ve SWIFT transferleri, tam 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği ifade edildi. Bu uygulama, geçiş sürecini sorunsuz hale getirecek. Ayrıca, hem QNB hem de Enpara kredi kartı kullananlara yönelik bir düzenleme daha var: Ortak limitler ayrılacak ve her banka için bağımsız kredi limitleri oluşturulacağının altı çizildi.

Müşteriler, mevcut limitin nasıl bölüşüleceğine kendileri karar verebilecek. Bu esneklik, kullanıcıların finansal tercihlerine uyum sağlamayı hedefledi.

Enpara yetkilileri, dönüşümün bankacılığı daha verimli ve kullanıcı odaklı kılacağını vurguladı.

Müşterilerden, güncellemeler sırasında resmi kanallardan gelen bilgilere kulak vermeleri istendi.

