Ensar’ın duasını okudu il mütfüğünü kaptı. Erdoğan imzaladı

Skandallarla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Kâğıthane şubesinin 'bereket duası'nı okuyan ilçe müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Adıyaman İl Müftülüğü’ne atandığı ileri sürüldü.

Ensar’ın duasını okudu il mütfüğünü kaptı. Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararla Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mevlüt Haliloğlu atandı.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR SKANDALIYLA GÜNDEME GELEN VAKFLA İLİŞKİSİ

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Kâğıthane ve Tekirdağ Çorlu’da ilçe müftülüğü görevlerinde bulunan Mevlüt Haliloğlu’nun Ensar Vakfı ile ilişkisi ise dikkat çekti.

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VAKFIN AÇILIŞINDA BEREKET DUASU OKUDU

Karaman’da 45 çocuğa cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın 2015’teki Kâğıthane Şubesi’nin açılışında “bereket duası” okuyan Haliloğlu, 2019’da yine Ensar Vakfı’nın Kâğıthane’de açtığı gençlik ve spor yaşam merkezinin açılışında yer aldı.

MHP’Lİ İSİMLERİ DE ZİYARET EDİYOR

Öte yandan Haliloğlu’nun, MHP’li isimlere ziyaretleri de olduğu iddia edildi.

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