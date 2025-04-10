Entübe edildiği iddia edilmişti! Gönül Yazar sağlık durumunu açıkladı

'Taş Bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'ın zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Sanatçı, söz konusu iddialar sonrası açıklamada bulundu. Hakkında yazılan haberleri yalanladı.

HABERLERİ YALANLADI

Gönül Yazar; "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

“SÜREKLİ YALAN HABER YAPTIĞI İÇİN ENGELLEDİM”

88 yaşındaki sanatçı ayrıca; "Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam, yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim, aynı zamanda sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.