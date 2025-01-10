Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme

Evinde düşmesi sonrasında iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram apar topar hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra entübe edilen usta sanatçı ameliyat edildi.

Bir süredir zatürre tedavisi gören Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama geçirmiş. Apar topar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ünlü ismin yoğun bakıma kaldırıldığı ardından entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

75 yaşındaki usta şarkıcı Edip Akbayram yataktan düşmüştü. İhbar üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, Akbayram Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken yeni bir gelişme meydana geldi.

AMELİYAT EDİLDİ

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