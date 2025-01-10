Entübe edilmişti! Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Eşinden açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Entübe edilmişti! Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Eşinden açıklama geldi

Bir süredir zatürre tedavisi gören usta sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi. Apar topar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırılmış ardından entübe edilmişti. Usta sanatçının sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler…

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki usta şarkıcı Edip Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü. İhbar üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, Akbayram Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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SANATÇININ AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

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Babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Türkü Akbayram şunları söylemişti:

"Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi."

Son olarak da Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, gazetecilere ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sevenlerinden dua isteyen Ayten Akbayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

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