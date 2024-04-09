Enza Home'dan yeni evleneceklere indirim kampanyası

Kaynak: Haber Merkezi
Enza Home'dan yeni evleneceklere indirim kampanyası
Enza Home, evlilik hazırlıkları yapanlar için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. 30 Nisan’a kadar devam edecek kampanya kapsamında marka seçili ürünlerde indirim ve taksit imkanı sunuyor.

Enza Home, birbirinden şık tasarımları ve düzenlediği kampanyalarla evlilik hazırlıkları yapan çiftleri yalnız bırakmıyor. Marka, yatak odası, yemek odası ve koltuk takımlarından oluşan evlilik setlerinde anında 10.000 TL indirim ve 24 aya varan taksit imkanı sunuyor.

En şık evlilik fırsatları kampanyasıyla seçili mobilya, halı ve aydınlatma ürünlerinde 59.900 TL ve üzeri alışverişlere 5000 TL, 79.900 TL ve üzeri alışverişlere 7000 TL, 99.900 TL ve üzeri alışverişlere ise 10.000 TL anında indirim uygulanıyor.

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MİMARİ DESTEK HİZMETİ DE VAR

Evlilik hazırlıkları yapanlar, Enza Home’un sunduğu Mimari Destek hizmetinden de faydalanabiliyor. Bunun için çiftlerin mimarihizmet.enzahome.com.tr/ adresinden ya da en yakın mağazadan randevu alması gerekiyor.

Görüşme sonrası Enza Home mimarları tarzınıza, ihtiyacınıza, mekan ölçülerinize ve bütçenize uygun ürünlerle 3D çizimler hazırlıyor. Ardından mimarın sunduğu alternatif dekorasyon çözümlerinden tercih ettiğinize göre alışveriş listeniz oluşturuluyor.

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