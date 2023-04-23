EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Son bir yılda yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez "şarj ağı işletmeci" tanımının mevzuat kapsamına alındığını ifade eden Yılmaz, "Böylelikle hem yasal altyapı oluşturuldu hem de ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı. Bütün elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları istasyonlarla oluşturacakları şarj ağlarından bu hizmeti alma imkanına kavuştu" diye konuştu.

Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.

Bu yöntemle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin, yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulacağına işaret eden Yılmaz, "Lisans sahibi şirketler, Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji bedeli üzerinden belirleyecek" dedi.

TÜRKİYE'DE ŞARJ HİZMETI NOKTASI 4 BİNİ AŞTI

Yılmaz, elektrikli araçlar için yapılan düzenleme ve yatırımlarla ticari olarak şarj hizmeti sağlanan noktaların artacağını söyledi.

Türkiye'nin otomobili Togg ve diğer bütün elektrikli araç kullanıcılarının en kaliteli hizmeti alması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Togg bizim göz bebeğimiz, gururumuz ama Türkiye elektrikli araç piyasasının gelişimini göstermesi açısından dünya otomotiv devlerinin ilgisi de çok önemli. Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı.

Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden otomobil üreticilerine, elektrik üretim ve tedarik şirketlerinden start-up'lara kadar Türkiye'nin en büyük holdinglerini de içine alan geniş bir yelpazedeki yatırımcı kitlesi, şarj hizmeti piyasasında yerini aldı.

Bu şirketler yeni yatırımlar ve istihdam imkanları sağlayacak. Türkiye'de şarj hizmeti verilen elektrikli araç şarj noktalarının 898'i hızlı şarj, 3 bin 600'ü ise yavaş şarj noktalarından oluşuyor. Bugün itibarıyla ticari olarak elektrikli araçlar için şarj hizmeti verilen 4 bin 498 şarj noktası bulunuyor. 124 şirket, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldı. Altyapımız tamam"

EPDK'NIN MOBİL ŞARJ UYGULAMASI DEVREYE ALINDI

Yılmaz, "Serbest Erişim Platformu-Ş[email protected]" mobil uygulamasının kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu uygulama, elektrikli araçlara şarj hizmeti verilen yerlerin soket ve istasyon bazında görülebileceği güncel ve güvenli mobil destek uygulamasıdır. Ş[email protected] uygulamasıyla EPDK'den şarj ağı işletmeci lisansı alan şirketlerin halka açık tüm şarj istasyonları görüntülenebilir. Navigasyon bağlantısı ile interaktif harita üzerinden tercih edilen istasyon seçimi ile seçilen istasyona ait soket ve her bir sokete ait rezervasyon ve müsaitlik bilgilerine erişilebilmektedir. İstasyon seçiminden sonra şarj istasyonu bazında ödeme yöntemleri ile ilgili hizmet detayları, soket seçiminden sonra ise şarj hizmetine ilişkin güncel fiyat ve soket gücü bilgileri kullanıcıya sunulmaktadır. Ayrıca uygulamadaki filtreleme özelliğiyle şirketlere ait şarj istasyonları veya istasyonlara ait soketlerin tip ve güçleri görüntülenebilmektedir. Bunlara ek olarak sıkça sorulan sorular, telefon ve mesaj ile öneri veya sorun bildirme ve duyurular için takip seçenekleri uygulama içinde yer almaktadır." (AA)