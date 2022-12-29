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EPDK 71 ildeki dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 71 ilde faaliyet gösteren 64 dağıtım şirketinin sistem kullanım bedellerinin belirlendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:09
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EPDK 71 ildeki dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedellerini belirledi

EPDK 71 ildeki dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedellerini belirledi
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EPDK'den yapılan açıklamada, doğal gaz perakende satış fiyatının, "sistem kullanım bedeli" ve "birim gaz alım fiyatı" bileşenlerinden oluştuğu ifade edildi.

"Birim gaz alım fiyatı"nın toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatı olduğunun belirtildiği açıklamada, kanun gereği taraflar arasında serbestçe oluşan bu fiyata kurumun herhangi bir müdahalede bulunamayacağının altı çizildi.

"Sistem kullanım bedeli" olarak tanımlanan dağıtım bedelinin ise belirlenmiş faaliyet alanlarında şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten doğal gaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedel olduğu ve EPDK tarafından belirlendiği kaydedildi.

Sistem kullanım bedellerinin "Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları" kapsamında gerekli analizler yapılarak hesaplandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili dağıtım şirketinin gerçekleşen ve gerçekleştireceği yatırımları, şebeke genişlemeleri, şebeke işletmeciliğine ilişkin maliyetleri, dağıtacağı enerji miktarı - yani bölge içi gaz tüketimi - gibi unsurlar her dağıtım bölgesinde farklılık göstermektedir. Bu sebeple her dağıtım bölgesinin bedeli birbirinden farklı olabilmektedir.

Dağıtım şirketler tarafından sunulan veriler ışığında ülke genelinde farklı bölgelerde hizmet sunan her bir dağıtım şirketi için 5 yıllık tarife uygulama dönemi bazında sistem kullanım bedeli belirlenmekte ve bu bedeller Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

2022-2026 uygulama dönemi için de Kurumumuz tarafından tarifesi belirlenmesi gereken 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri belirlenmiş olup bu bedeller ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sayfalarından abonelerine duyurulmaktadır."

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