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BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2023'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 6 milyar 455 milyon 385 bin lira olarak onaylandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:31
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EPDK BOTAŞ'ın 2023 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

BOTAŞ’ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı belli oldu
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2023'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2023 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarı 6 milyar 455 milyon 385 bin lira olarak onaylandı.

BOTAŞ, 2023'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2023 yılı ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi 1 Ocak-31 Haziran, 1 Temmuz -31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek.

Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerinin gelir tavanı belirlendi

BOTAŞ'a ait Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2023 için bütünleşik gelir tavanı 9 milyar 52 milyon 628 bin 761 lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda 2023 yılı depolama yılında geçerli olacak depolama bedelleri üst sınırları karara bağlandı. Buna göre kapasite bedeli standart metreküp başına 1,566590 lira olarak tespit edildi.

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