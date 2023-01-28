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EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:05
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EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı

EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı. (AA)

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﻿EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
﻿EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
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