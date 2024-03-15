EPDK iki elektrik üretici firmaya dev ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK elektrik firması AKEDAŞ ve UEDAŞ'a 193 milyon liralık para cezası kesildi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, AKEDAŞ'a kesilen cezaya, dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen eşzamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yapması gerekçe olarak gösterildi. Bu işlem için firmaya 173 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı.

UEDAŞ'ın da başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken trafo merkezlerinde kapasite olmasına rağmen daha önce bildirilen başvurulara olumsuz, daha sonra bildirilenlere olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespit edildi. UEDAŞ tarafından yapılan mevzuata aykırı bu işlem için Şirkete Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca 18 milyon lira idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Ayrıca iki şirketin uygulamaları sonucu hak kaybına uğrayan başvuru sahiplerine ilişkin gerekli düzeltmeler de yapıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki tüketici hakları konusunda azami hassasiyeti gösteriyorsak, Türkiye'nin enerjisini yükseltecek, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanarak ülkemizin gücüne güç katacak her yatırımın hayata geçirilmesini dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.