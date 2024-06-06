EPDK'dan 18 şirkete lisans

Kaynak: AA
EPDK'dan 18 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK kararına göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi. Toplamda 6 şirkete lisans verilirken, EPDK 3 şirketin ise üretim lisansı iptal etti.

Kurum, ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması yönündeki talebini uygun buldu.Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanırken, 3 şirketin de lisansı ise sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

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