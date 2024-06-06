EPDK'dan 18 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK kararına göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi. Toplamda 6 şirkete lisans verilirken, EPDK 3 şirketin ise üretim lisansı iptal etti.

Kurum, ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması yönündeki talebini uygun buldu.Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanırken, 3 şirketin de lisansı ise sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.