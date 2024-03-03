EPDK'dan akaryakıt tarifeleri için yeni değişiklik

Kaynak: Haber3
EPDK'dan akaryakıt tarifeleri için yeni değişiklik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin Antalya ve Kocaeli'deki depolama tesislerine ilişkin depolama tarifesi değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyette bulunan "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.
Yayımlanan karara göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 TL, motorin için 0,37 TL olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 TL olarak uygulanmasına karar verildi
Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 TL, motorin için 0,37 TL, olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 TL, deniz yakıtı için 9,49 TL ödenecek.

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