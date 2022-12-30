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Elektrikte indirim: EPDK resmen açıkladı

EPDK’dan elektrik faturaları ile ilgili açıklama geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayi elektriğine yüzde 16 indirim yapılacağını belirterek konutta zam yapılmayacağını söyledi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:33
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EPDK’dan elektriğe indirim açıklaması

Elektrikte indirim: EPDK resmen açıkladı
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EPDK yılın son toplantısında hem elektrikte yeni tarifeleri belirledi hem de serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdü.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:

“Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin %10 ila %15 oranında düşmesini bekliyoruz.”

Yılmaz; piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.

EPDK Başkanı Yılmaz: “Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır” dedi.

 

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Seçimden sonrası tufan.
30.12.2022 12:29
Son yılda %170 Bindirim. % 16 indirim..  
 
Vatandaş
30.12.2022 12:04
Yüzde 16 mı pardon bir yıl içinde yüzde 150 ye varan zam ne olacak ?  
 
Poyraz
30.12.2022 12:02
İstediğinizi yapın asla size oy vermeyeceğim namus sözü  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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