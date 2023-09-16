EPDK'dan iletim ek ücret kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beş olarak belirlendi.

KAYNAK: AA
EPDK'dan iletim ek ücret kararı

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın tüketiciye yansıyan bir durum olmadığı, teknik bir düzenleme olduğu ifade edildi.

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