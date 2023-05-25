Epilepsi ataklarını önlemede etkili

Bal arısı zehrinin epilepsi üzerine etkili olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Epilepsi ataklarını önlemede etkili

İHA’nın haberine göre; Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile yapılan "Hayvan Akut Epilepsi Modelinde Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Zehrinin ve Apaminin Etkisi” isimli çalışma dahilinde arı zehrinin korteks uygulamalarının epilepsi nöbetlerini azalttığı ve kısmen önlediği gözlemlendi bildirildi.

Bal arısı zehrinin epilepsi üzerine etkili olduğu deney hayvanları çalışması bitti.

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Yapılan açıklamada “Deney hayvanları üzerinde yapılan denemelerde olumlu sonuçlar verdiği ancak insanlarda tedavi amacıyla kullanılması veya epilepsi tedavisinde kullanılabilecek bir ilaca dönüştürülmesi için daha gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğu aktarıldı. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar bir sonraki adımda yapılacak detaylı çalışmalara temel oluşturacak bilimsel sonuçları ortaya çıkardı. Yapılan diğer bilimsel araştırmalarda ise; arı zehrinin anti-aging potansiyeli ve akne gibi dermatolojik problemlere çözüm olabileceğini gösteren araştırma sonuçları da ortaya koyuldu. Arı zehrinin başta nörodejenaratif hastalıklar (Parkinson, Alzheimer, MS gibi) olmak üzere cilt problemleri ve kanser gibi sağlık sorunlarına umut verici bir seçenek olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni başlayan araştırma sonuçları da şimdiye kadar yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Ancak bireysel farklılıklar ve diğer birçok nedenle doğal ürünlerin (özellikle arı zehri) rastgele kullanılmaması doktor kontrolünde uygulama yapılması konusunda da toplumun bilinçli olması gerektiği vurgulanmaktadır” sözleri kullanıldı.

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