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Epilepsi tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan ilgili Egzamayla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, Epilepsi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:15
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Epilepsi tedavi yöntemleri nelerdir?

Epilepsi tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Epilepsiyle ilgili detaylar…

EPİLEPSİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Epilepsi tedavisi ilaçlarla yapılır. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbetleri büyük oranda önlenebilir. Tedavi boyunca epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar mevcut olduğu gibi çocukluk epilepsileri gibi yaşla birlikte geçebilen epilepsi türleri de mevcuttur. Hayat boyu süren epilepsi türleri de vardır. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar (deşarjlar) olur. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana gelir. Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır. Nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta, epilepsi hastası olarak kabul edilmez.

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 65 milyon epilepsi hastası mevcuttur. Epilepsinin kesin tedavisini sağlayabilen bir ilaç şu an için mevcut olmasa da nöbet geçirmeyi önleyici stratejiler ve ilaçlar ile kontrol altında tutulabilen bir rahatsızlıktır.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı epilepsi çeşitleri aynı anda ya da ardışık olarak gerçekleşerek kişilerde birçok belirti ve bulgunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Belirtilerin süresi birkaç saniye ile 15 dakika arasında değişkenlik gösterebilir.

Bazı belirtiler epilepsi nöbetinin öncesinde oluşması nedeniyle önem arz ederler:

Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali

Mide bulantısı

Sersemlik

Görme ile ilgili değişiklikler

Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük

Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek

Baş ağrısı

Bu durumları takiben meydana gelen çeşitli belirtileri kişide nöbet geliştiğine işaret ediyor olabilir:

Bilinç kaybını takip eden kafa karışıklığı

Kontrolsüz kas kasılmaları

Ağızdan köpük gelmesi

Düşme

Ağızda garip bir tat oluşması

Diş kenetlenmesi

Dilin ısırılması

Ani başlangıçlı hızlı göz hareketleri

Garip ve anlamsız sesler çıkarma

Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrolün kaybı

Ani ruh hali değişiklikleri

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