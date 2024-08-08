EQT, Acronis'in çoğunluk hissesini satın aldı

İsveçli finans yatırımcısı EQT, İsviçreli siber güvenlik uzmanı Acronis'in yarıdan fazlasını satın almak için milyarlarca dolarlık yatırıma imza attı. Önceki yatırım şirketleri CVC, Blackrock Anlaşmayı denetleyen EQT ortağı Johannes Reichel, Çarşamba günü Alman medya kuruluşu Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Springcoast'ın hissedar olarak kaldığını belirtti.

Reichel ayrıca “Bu EQT için iyi bir başlangıç ​​noktası. Çoğunluk sahibi olarak yönetimi devralıyoruz. CVC, Blackrock ve Springcoast'ta kurduğumuz ortaklıklar da devam edecek" dedi.

İşlem, Acronis'e 2022'deki son yatırım turundaki değerlemenin üzerinde değer kattı. O dönemde yatırımcılar bu değeri 3,5 milyar dolar olarak tahmin ediyorlardı. Şimdi ise bunun çok üzerine çıkmış durumda.