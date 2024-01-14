Er olan ekmeğini taştan çıkarır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Er olan ekmeğini taştan çıkarır atasözünün anlamı nedir?
Er olan ekmeğini taştan çıkarır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Er olan ekmeğini taştan çıkarır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; En zor işleri bile yapıp geçimini sağlayacak beceriklilikte olan kişi her türlü işi yapar ve ailesini muhtaç etmez.

Geçimini tüm zorluklara rağmen sağlayan kişi bu atasözünde 'er' olarak gösterilir. Er derken kasıt 'kişi'dir.

Azimli kişi ne olursa olsun güç işlerde çalışarak yiyecek ekmek sahibi olur, kimseye boyun eğmez, kimseden bir şey dilenmez anlamını taşır.

ER OLAN EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Er olan ekmeğini taştan çıkarıyor bak sende yan gelip yattığın halde şikayet ediyorsun."

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