Erbaa Spor tarih yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa Spor tarih yazdı

Eskişehir’de oynayan Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig play-off mücadelesi nefesleri kesti. Erbaa Spor ile Muş Spor karşı karşıya geldiği müsabaka, nefesleri kesen bir sona sahne oldu.

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Normal süresi 1-1 sona eren maç önce uzatmalara ardından penaltılara gitti.

Penaltı vuruşlarının maçın sonucunu belirlediği karşılaşmada Merkür Jet Erbaa Spor, Muş Spor’u 5-4 mağlup ederek 2. Lig’e yükselmeyi başardı.

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Heyecan dolu mücadelede penaltı atışlarında üstün bir performans sergileyen Erbaa Spor, 120 dakika artı penaltılara giden maçın sonucunda zafere ulaşmayı başardı.

Maçın ardından Erbaa Spor'lu taraftarlar gelen galibiyeti ve 2. Lig'e yükselmeyi sokaklara çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek kutladı.

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