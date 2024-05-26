Erbaa Spor tarih yazdı

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ
Normal süresi 1-1 sona eren maç önce uzatmalara ardından penaltılara gitti.
Penaltı vuruşlarının maçın sonucunu belirlediği karşılaşmada Merkür Jet Erbaa Spor, Muş Spor’u 5-4 mağlup ederek 2. Lig’e yükselmeyi başardı.
Heyecan dolu mücadelede penaltı atışlarında üstün bir performans sergileyen Erbaa Spor, 120 dakika artı penaltılara giden maçın sonucunda zafere ulaşmayı başardı.
Maçın ardından Erbaa Spor'lu taraftarlar gelen galibiyeti ve 2. Lig'e yükselmeyi sokaklara çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek kutladı.