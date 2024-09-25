Erbaa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı

Sokak ortasındaki bıçaklama girişimi çevredeki binanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.

Bayram Kale/ Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde Çarşamba günü akşam saat 20:15 sıralarında kaldırımda yürüyen genç kıza arkadan gelen bir kişi bıçakla saldırdı.

Sırtından bıçak darbesiyle yaralanan genç kız kaçmaya çalışarken peşinden tekrar koşan erkek şahısla genç kız arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşların olayo Bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Erbaa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kimliği belli olmayan erkek şahsı arama çalışması başlattı.

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