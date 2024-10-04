Erbaa’da ıslak mendil kılıfındaki zehir ticaretine polis operasyonu

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerine bir darbe indirildi.
Operasyonda bir araca düzenlenen baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu Operasyonu DetaylarıNarkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ilginç bir yöntem kullanılarak taşınan uyuşturucular ele geçirildi.
Ele geçirilen maddeler şunlardır:
6,55 gram Skunk: Islak mendil paketine gizlenmiş.20,53 gram Metamfetamin7,50 gram Bonzai7,97 gram Kubar Esrar2,15 gram Sentetik Kannabinoid HammaddesiYetkililer, ele geçirilen sentetik kannabinoid hammaddesinden yaklaşık 1 kilogram Bonzai elde edilebileceğini, bu miktarın piyasa değerinin yaklaşık 375.000 TL olduğunu açıkladı.
Islak Mendil Kılıfında UyuşturucuUyuşturucuları kamufle etmek amacıyla ıslak mendil paketlerine saklayan S.P. isimli şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Zanlı, “Uyuşturucu İmal ve Ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıkı Denetimler Devam EdiyorTokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü operasyonları aralıksız sürdürüyor. Özellikle gençleri hedef alan bu tür zehir tacirlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam edecek.