Erbaa’da kızına cinsel tacizde bulunan şahıs cezaevine gönderildi

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ
Erbaa Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre liseye giden bir kız çocuğunun durumundan şüphelenen öğretmenleri öğrenciyle konuştu.
Öğrenci öğretmenlerine babası N. H.’nin cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Öğretmenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Evine operasyon düzenlenen N.H, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.H, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarakTokat Çamlıbel Cezaevine gönderildi.
Bayram Kale /Tokat