Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Tokat Erbaa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

Bayram Kale/Tokat

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmada önemli bir uyuşturucu operasyonu başarıyla tamamlandı. Yapılan operasyon sonucunda, Erbaa ilçesinde gizli satışa yönelik uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Operasyon Kapsamında Elde Edilenler:

- Baca deliğine gizlenmiş vaziyette, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram Metamfetamin,
- 1 adet hassas terazi,
- Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7200 TL para,
- 2 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet şarjör ele geçirildi.

BAĞLANTILI ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Uyuşturucunun temini aşamasında bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise şu unsurlar ele geçirildi:

- 2 adet Ecstasy hap,
- 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje.

Tamamlanan işlemlerinin ardından, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Yeni il milli eğitim müdürleri belli oldu
Yeni il milli eğitim müdürleri belli oldu
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için başvuru yaptı
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için başvuru yaptı
Araç muayene ücretlerine büyük zam geliyor. Asgari ücret zammını geçti
Araç muayene ücretlerine büyük zam geliyor. Asgari ücret zammını geçti