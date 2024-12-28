Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Bayram Kale/Tokat

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmada önemli bir uyuşturucu operasyonu başarıyla tamamlandı. Yapılan operasyon sonucunda, Erbaa ilçesinde gizli satışa yönelik uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Operasyon Kapsamında Elde Edilenler:

- Baca deliğine gizlenmiş vaziyette, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram Metamfetamin,

- 1 adet hassas terazi,

- Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7200 TL para,

- 2 adet ruhsatsız tabanca,

- 2 adet şarjör ele geçirildi.

BAĞLANTILI ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Uyuşturucunun temini aşamasında bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise şu unsurlar ele geçirildi:

- 2 adet Ecstasy hap,

- 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje.

Tamamlanan işlemlerinin ardından, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.