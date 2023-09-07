Erbain Günü’nde binlerce kişi Kerbela’da buluştu

Her yıl Aşure Günü'nden 40 gün sonra başlayan Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela’da şehit edilişlerinin 40’ıncı günü olan Erbain matem günü anmaları başladı.

Dünyanın dört bir yanından binlerce Şii, hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının Irak’ın Kerbela şehrinde şehit edilişlerinin 40’ıncı günü olan Erbain matem günü nedeniyle Kerbela’ya akın etti.

Haftalar öncesinden yola çıkan Şiiler, yürüyerek Kerbela’ya ulaştı.

Anma törenlerine katılan Müslümanlar, Necef ve Kerbela arasını yürüyerek geçti. Hazreti Hüseyin Türbesi'nde düzenlenen anma törenlerine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.