Erbakan akıllardaki soruyu sordu! "Federasyonlaşacak mıyız?"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında fesih kararı alan terör örgütü PKK, dün açıklama yaptı. PKK, 5-7 Mayıs'ta gerçekleşen kongredeki kararlarını bildirdi.

Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran bu gelişmeye yönelik siyasi parti ve temsilcilerinden de açıklama geldi.

"KAYGI VE ENDİŞELERİMİZİ SIRALIYORUZ"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, fetih kararını değerlendirdi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vereceklerini ifade eden Erbakan, "Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz" diyerek iktidara 10 soru yöneltti.

Erbakan'ın iktidara yönelttiği sorular şöyle:

"İlk sorumuz; fesih kararı alan PKK ile birlikte bağlı ve ilişkili tüm illegal örgüt ve yapılar da tasfiye edilecek midir?

İkincisi; fesih kararı alan PKK’nın ağır silahlar da dahil olmak üzere tüm örgütsel donanımları Türkiye’ye ne zaman ve nerede teslim edilecektir?

Üçüncüsü; fesih kararı alan PKK’nın, taahhütlerine uyup uymadığı, silah ve donanımlarını sahada paralel terör yapılarına aktarıp aktarmayacağı ne şekilde kontrol altına alınacaktır?

Dördüncüsü; terör örgütü PKK fesih kararı alırken paralel terör örgütü PYD/YPG’nin tasfiyesi de sağlanacak mıdır?

Beşincisi; PYD/YPG tasfiye edilmez de Suriye ordusunun bel kemiği haline getirilirse, terör örgütü tasfiye edilirken, diğer taraftan Türkiye’nin, bir terör ordusu ile sınır olmasının riskleri hesaplanmış, önlemleri alınmış mıdır?

Altıncisi; terör örgütünün binlerce vatandaşımızın şehadetinden sorumlu lider kadrolarının yaptıkları yanlarına mı kalacaktır? Binlerce cinayetin suçlusu olan kadrolar nerede ve ne zaman yargılanacaktır?

Yedincisi; kökü ve tasarımı dışarıda olan terör örgütleri ve terörist faaliyetlerinin, Suriye’de yeni ve daha ileri mevziler kazanmadan, Türkiye’ye yönelik eylemlerden çekilecek olmaları, inandırıcı ve ikna edici bulunmakta mıdır?

Sekincizi; yoksa; şimdiki ilk hedef Suriye’de amaca ulaşmak sonrasında Irak, İran ve yeniden Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak mıdır?

Dokuzuncusu; Orta Doğu’da bu gibi planların; YPG’nin hamisi, eğiticisi ve donatıcısı ABD ve İsrail’in dahli olmaksızın gerçekleşmeyeceği ortada olduğuna göre ABD ve İsrail fesih senaryosunun neresindedir?

Onuncusu; PKK’nın feshine ‘imkan sağlayan, göz dolduran, güven kazanan’ müebbet hükümlüsü terörist Abdullah Öcalan’a bu sürecin sonunda ödül olarak ne vardır? Umut hakkı tanımak mı, özgürlüğe kavuşturmak mı, siyaset yapmasına imkan sağlamak mı, İmralı’dan Ankara’ya taşımak mı?"

"TÜRKİYE BİR GECE ANSIZIN FEDERASYONLAŞACAK MI?"

Erbakan açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Daha onlarca soru sormak ve vatandaşlarımızın endişelerine tercüman olmak mümkün. Yeni anayasa bu işin neresindedir? Kapalı kapılar ardında kimlerle neler görüşülmektedir? Anayasaya eklenecek maddeler nelerdir? Anayasadan çıkarılacak maddeler hangileridir? Üniter yapımız korunacak mıdır? Yoksa Türkiye bir gece ansızın federasyonlaşacak mıdır? Daha birçok kaygımızın yanında bir kez daha altını çiziyorum: Haftada bir Rahip Brunson’ı hatırlatan, her vesile ile PYD/YPG’ye sahip çıkan Amerika Birleşik Devletleri, bizim için dost değil açık bir tehdittir. Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizde kan dökülmesine elbette karşı duracağız. Hakiki ve samimi barış arayışlarına tabii ki katkı sağlayacağız. Ama, ABD ve İsrail’in, her gün yeni bir sürümüyle karşılaştığımız şeytani planlarına karşı da uyanık olacağız ve dik duracağız.”

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