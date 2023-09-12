Erbakan'ın 'şeriat' sözleri hakkında açıklama

Editör : Özge Ceren Çimen

Yeniden Refah Partisi, sosyal medyada yer alan "Fatih Erbakan, halk şeriat istiyor dedi” şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın böyle bir ifadeleri olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görsel ve yazılı medyada Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aitmiş gibi gösterilmeye çalışılan ifadelerin Genel Başkanımızla ilgisi bulunmamaktadır. Yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”