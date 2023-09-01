Erbil'de yaya üst geçidinde patlama

Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Erbil'de yaya üst geçidinde patlama

Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil'in 60 Metrelik Caddesi'ndeki bir yaya üst geçidinde saat 18.29'da bir bombanın patladığı belirtildi.

Olayda maddi hasar dışında bir kayıp yaşanmadığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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