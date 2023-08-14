Ercan Osmani Efes'te

Bandırma Kırmızı'da 2014-2018 yılları arasında görev alan Ercan Osmani, 2018-2020 döneminde ise Teksüt Bandırma’da oynadı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’ın yolunu tutan Ercan Osmani, burada iki sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında Darüşşafaka Lassa’ya transfer oldu.

Darüşşafaka Lassa formasıyla geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 11 karşılaşmada 10,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan milli basketbolcu, Basketbol Süper Ligi’ndeki 32 karşılaşmada ise maç başına 9 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,7 asistle oynadı.