Ercan Öztürk Tak- şak medyanın Eylem Tok yalanını açıkladı

ABD’ye kaçan ve orada yakalanıp cezaevine gönderilen Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Medyaradar’dan Ercan Öztürk gazeteci Emrullah Erdinç ile Boston’a gittiklerini açıkladı. Eylem Tok ve oğlunun okula kayıt yaptırmak üzereyken yakalandıklarını polis tutanağındaki adresin de okulun adresii olduğunu belirten Öztürk, “Ancak uyandığımda büyük bir senaryo haber bizi karşıladı. Haberde, Eylem Tok ve oğlu, Türk kuryenin ihbarıyla yakalandığını, evde 8 adet sahte pasaport bulunduğu anlatılıyordu. Haberdeki en vahim bilgi ise Eylem Tok’un kendisini gözaltına alan polise “ben anneyim katil değilim. Annelik iç güdüsüyle yaptım” demesiydi. Bu da kocaman bir yalandı” ifadelerini kullandı.

Öztürk Konsoloslukla irtibata geçtiklerini onların da bu bilgilerin doğru olmadığını bildirdiklerini söyledi.

“KOSKOCA DAVAYI DÖRT GAZETECİ TAKİP ETTİK”

Gazeteci Emrullah Erdinç ile Boston’daki davayı VOA Muhabiri Mehmet Sümer, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Celal Güneş ile birlikte toplam dört gazeteci duruşmayı takip ettiklerini söyleyen Öztürk şöyle dedi:

Duruşma başlamadan salonda bulunan Elif Kır isimli Türk, İbrahim Haskoloğlu’nun duruşma salonundan online paylaşımlar yapacağını söyledi. Şaşırmıltık. Bu arkadaşı kimse görmedi. Duruşma salonundan online paylaşım yapmak ise imkansızdı. Akıllı saatler bile içeri sokulmuyorken İbrahim Haskoloğlu bilgisayarlı bir fotoğraf paylaşarak duruşmadan online paylaşımlar yağacağını aktarmıştı takipçilerine. Paylaşımı altında bir sürü de “helal olsun” mesajlarıyla destek verildiğini gördük. Bizim aktardığımız son dakika bilgilere takla atılarak “online” paylaşımlar yapıp milyonluk etkileşim aldılar sayemizde. Bunun Türkçe karşılığı ise Emek hırsızlığıydı…

Öztürk, CNN TÜRK Genel Müdürü Murat Yancı’nın davanın takipçisi olacaklarını açıklamasına rağmen, bile tane muhabir bile yollamadıklarını belirtti.

Öte yandan Öztürk, Timur Cihantimur’un avukatının yaptığı savunmayı, kaldığı cezaevindeki kötü muameleyi özel detaylarıyla anlatmasına rağmen A Haber Muhabirinin stüdyoda kendi haberiymiş gibi yaptığını aktardı.

YAPAY ZEKA YALANI

Ayrıca Öztürk, duruşmaya katılan Türk gazetecilerin duruşma salonunu yapay zeka yöntemiyle çizildiğini dair fotoğrafların olduğunu ancak hiçbirinin doğru çizim olmadığını söyledi.

Öztürk “Eylem Tok’un saçı öyle arkadan bağlı değildi. Saçlar sarıya boyanmış ve küt şeklinde kesilmiş durumdaydı. Ayrıca üzerinde tamamen turuncu renk tulum yoktu. Uzun kollu tshirt giymişti. Emek hırsızlığının kol gezdiği bir ortamda bu yazıyı yazmaya mecbur kaldığım için açıkçası mesleğim adına utandım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da lüks otomobiliyle, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmış ve bu kazada Oğuz Murat Aci'nin (29) hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Olayın ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye gittikleri belirlenmişti. Adalet Bakanlığı, şüphelilerin iadesi için ABD yetkili makamlarına geçici tutuklama talebini iletmiş ve anne oğul tutuklanmıştı.

Öte yandan, Eylem Tok, ABD Boston'da yabancı bir isimle sipariş verirken bir Türk kurye tarafından tanınarak ihbar edildiği ve bu sayede Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı iddia edilmişti.

Ayrıca Timur Cihantimur bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Cezaevinden de ilk görüntüleri geldi.

TAK-ŞAK" NEDİR?

Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Doğan Güreş'in, Başbakan Çiller için kullandığı 'tak emrediyor şak yapıyorum' ifadesi medyada yankı bulmuştu. Bu nedenle Güreş'e "Tak-şak paşa" lakabı takılmıştı.

Bugünlerde ise bu terim, "tak" emredildiğinde "şak" yapıldığı iddiasıyla medyaya atıfta bulunmak için kullanılıyor.