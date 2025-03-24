Ercan Saatçi'den dikkat çeken paylaşım! Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

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Ercan Saatçi'den dikkat çeken paylaşım! Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ercan Saatçi daha sonra serbest bırakılmıştı. Saatçi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saatçi, bir önceki gün hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Sessizliğini bozan sanatçı sosyal medya üzerinden ilk kez konuştu. Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden Ercan Saatçi, “çok iyi ve dimdik ayaktayım” diyerek ertelenen konserlerinde buluşmak üzere mesaj verdi.

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Adı böyle ciddi bir soruşturmada geçince kamuoyunda da büyük şaşkınlık yaratan Saatçi, hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunmuş ve ilk ifadesinde, “Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” demişti.

Bir süre gözaltında tutulan Ercan Saatçi, bir önceki gün hakimlikçe serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kısa bir açıklama yapan sanatçı, yaşadığı sürecin kendisi için çok zor olduğunu ancak en azından dışarıda nefes alabilmenin kıymetini bildiğini söylemişti.

O açıklamasında, “Şu an yorum yapmayayım. En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” diyerek hem duygularını hem de yaşadığı rahatlamayı paylaşmıştı.

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