Erçiş’te ‘Şehitleri Anma ve Teröre Lanet’ yürüyüşü

AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği yürüyüşe katılan vatandaşlar, Van Yolu Camisi’nden başlayarak Erciş Kaymakamlığı’na kadar Türk bayrakları taşıdılar. Yürüyüş boyunca “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Vatan sana canım feda” ve “Kahrolsun PKK” gibi sloganlarla terör örgütü PKK’ya karşı duruşlarını gösterdiler.

AKP İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ise yaptığı konuşmada, vatan, millet, bayrak uğruna şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, gazilerimizi de minnetle andı.

Yeşilbaş, şunları söyledi: “Vatan için savaşırken gazilik şerefine ulaşan gazilerimize teşekkür ediyor, hepsine sağlıklı ve mutlu bir hayat temenni ediyorum. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanlarıyla bereketlendirdikleri ve bize bıraktıkları bu mübarek vatan toprakları, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin en kıymetli varlığı olarak muhafaza edilecektir.”