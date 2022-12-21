Kar kalınlığı 40 santimetre oldu 

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Yağan kar turizmcileri sevindirirken, dağda kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Suni karlamanın da sürdüğü dağda kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler de oluştu.