Erciyes Üniversitesi 13. oldu

Kaynak: İHA
Erciyes Üniversitesi 13. oldu
Dünyanın en itibarlı üniversite derecelendirme sistemlerinden Times Higher Education (THE) 2024 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nın sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi, en iyi 401-500 üniversite aralığında yer aldı.

Üniversitelerin 2023 yılı çalışmalarını baz alarak hazırlanan Asya 2024 sıralamasında Türkiye, 75 üniversite ile temsil edildi.

Derecelendirmeyi yapan Times Higher Education tarafından yapılan yazılı bildiriye göre Erciyes Üniversitesi, söz konusu sıralamada en iyi 401-500 üniversite aralığında yer alarak uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sadece devlet üniversitelerinin dahil edildiği sıralama sonuçlarına göreyse 13. olan Erciyes Üniversite'nin rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerinin kurulduğu ilk günden beri kendinden söz ettirmeyi başardığını, her zaman daha iyisini istediğini ve daima üst derecelerde yer alan bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çektikten sonra bu son başarıda emeği geçen tüm üniversite mensuplarını teşekkür etti.

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