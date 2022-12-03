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Erciyes Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Erciyes Üniversitesi, bünyesinde Profesör ve Doçent olarak istihdam etmek üzere 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 06:52
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Erciyes Üniversitesi 9 akademik personel alacak

Erciyes Üniversitesi 9 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Erciyes Üniversitesi, bünyesinde Profesör ve Doçent olarak istihdam etmek üzere 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Adaylar başvurularını;

dilekçe,

özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,

doçentlik belgesi,

yabancı dil belgesi,

askerlik durum belgesi,

nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi,

herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve

iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Adaylar başvurularını;

dilekçe,

özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,

doçentlik belgesi,

yabancı dil belgesi,

askerlik durum belgesi,

nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi,

herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve

iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin;

- Adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

- Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine https://www.erciyes.edu.tr/Files/regulation/095fc9cd-300a-4867-96c9-f5815a9eb15e.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

- Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler Doçent kadrosuna müracaat edemezler.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

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